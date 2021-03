Het Bundesverfassungsgericht, het Duitse grondwettelijke hof, schort de ratificatie op van het besluit dat de Europese Unie in staat moet stellen om haar economische relanceplan van 750 miljard euro te financieren. Volgens de minister van Financiën zal Duitsland toch tijdig ratificeren.

Dat heeft het hof vrijdag meegedeeld.

Het zogenaamde eigenmiddelenbesluit, dat de financiering van de EU voor de komende jaren regelt, werd vrijdagochtend goedgekeurd in het Duitse parlement. Enkele uren later heeft het hof in Karlsruhe echter beslist dat president Frank-Walter Steinmeier de tekst voorlopig niet mag bekrachtigen, in afwachting van de behandeling van een klacht.

Bij het hof is een dringend beroep tegen de Duitse goedkeuring ingediend door een groep burgers onder aanvoering van de vroegere AfD-leider Bernd Lucke. De 2281 burgers van 'Bündnis Bürgerwille' stellen dat de EU geen schulden mag maken en dat Duitsland onvoorspelbare financiële risico's neemt.

Eerder op de dag had minister van Financiën Olaf Scholz gezegd dat hij erop vertrouwt dat de tijdige ratificatie ondanks de aangekondigde klachten niet in het gedrang zal komen. 'Het is duidelijk dat de in het eigenmiddelenbesluit geregelde financiering op stabiele grondwettelijke en Europese verdragsrechtelijke fundamenten steunt.'

'Samen zorgen we ervoor dat heel Europa goed uit de crisis komt', aldus Scholz. 'Een krachtige heropleving in Europa is ook een belangrijke voorwaarde voor het economische succes en de welvaart van Duitsland.'

Het besluit verhoogt de plafonds van de eigen middelen van de EU. Dat stelt de Europese Commissie in staat om geld te lenen voor een grootschalig relanceplan van 750 miljard euro dat de economie erbovenop moet helpen na de coronacrisis. De lidstaten ontvangen een deel als subsidies, en kunnen daarnaast ook beroep doen op gunstige leningen. De Commissie hoopt in het begin van het tweede semester de eerste fondsen over te maken aan de lidstaten.

Wat in Polen en Hongarije?

Het voorstel wordt in Duitsland politiek breed gedragen. Naast haar conservatieve CDU steunen ook de socialistische coalitiepartner SPD en de groene en liberale oppositiepartijen de aanpak. In de Bundestag stemden 478 van de 645 parlementsleden voor.

Momenteel hebben 17 lidstaten de ratificatie afgerond, waaronder ook België. Het is nu vooral wachten op de parlementen in Hongarije en Polen. De twee landen hebben zich lange tijd verzet tegen de nieuwe Europese begroting en het relancefonds omdat de subsidies gekoppeld worden aan het respect voor de rechtsstaat. Mede daarom zorgt de goedkeuring van het eigenmiddelenbesluit in Polen voor hommeles tussen regeringspartij PiS en de kleinere coalitiepartner Verenigd Polen, dat het besluit niet wil steunen.

