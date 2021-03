In twee Duitse deelstaten hebben de Groenen duidelijk stemmen bijgewonnen. In beide gevallen verloor de CDU van kanselier Angela Merkel behoorlijk wat terrein.

De Groenen van minister-president Winfried Kretschmann wonnen duidelijk de stembusslag in de staat Baden-Württemberg en blijven in de uiteraard de grootste partij. Volgens voorlopige maar officiële resultaten komen ze uit op 32,6 procent, een winst van 2,3 procent. De christendemocratische CDU van Duits bondskanselier Angela Merkel moet het stellen met slechts 24,1 Prozent (-2,9 procent).

In het naburige Rijnland-Palts haalt de CDU wel nog 27,7 procent (-4,1 procent) , maar dat is aanzienlijk minder dan de sociaaldemocratische SPD van minister-president Malu Dreyer. Die partij ligt op kop met 35,7 procent (-0,5) van de stemmen. De Groenen scoren 9,3 procent (+4,0), gevolgd door de rechts-populistische AfD met 8,3 procent (-4,3).

Ook in Baden-Württemberg ging de AfD fors achteruit. De partij is intern verdeeld en dreigt onder verscherpt toezicht te vallen van de binnenlandse inlichtingendienst BfV.

Die CDU hat in Baden-Württemberg ein historisch schlechtes Ergebnis erzielt. Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann steht nun für das schwache Abschneiden ein. #ltwbw21 https://t.co/JrW3Zi31n2 — DER SPIEGEL (@derspiegel) March 14, 2021

De andere grote verliezer is dus de CDU. 'Voor de CDU is dit geen mooie avond, maar dit was te voorspellen', aldus Wolfgang Schäuble (CDU), de voorzitter van het Duitse parlement. Positief is dat de 'extreme partijen' niet gewonnen hebben, zei hij.

De verkiezingen in beide Duitse deelstaten zijn de start van het zogeheten 'Superwahljahr 2021' (superverkiezingsjaar) en gelden als een belangrijke stemmingstest. Dit jaar staan er zes deelstaatverkiezingen gepland in Duitsland, en in het najaar volgen de verkiezingen voor de Bondsdag (het parlement).

Bij de nationale verkiezingen wil bondskanselier Merkel na 16 jaar niet meer opkomen. De christendemocraten beslissen in april of mei over hun kandidaat voor het bondskanseliersambt.

Lees ook: Schandaalsfeer dreigt Duitse christendemocraten zuur op te breken

De Groenen van minister-president Winfried Kretschmann wonnen duidelijk de stembusslag in de staat Baden-Württemberg en blijven in de uiteraard de grootste partij. Volgens voorlopige maar officiële resultaten komen ze uit op 32,6 procent, een winst van 2,3 procent. De christendemocratische CDU van Duits bondskanselier Angela Merkel moet het stellen met slechts 24,1 Prozent (-2,9 procent).In het naburige Rijnland-Palts haalt de CDU wel nog 27,7 procent (-4,1 procent) , maar dat is aanzienlijk minder dan de sociaaldemocratische SPD van minister-president Malu Dreyer. Die partij ligt op kop met 35,7 procent (-0,5) van de stemmen. De Groenen scoren 9,3 procent (+4,0), gevolgd door de rechts-populistische AfD met 8,3 procent (-4,3). Ook in Baden-Württemberg ging de AfD fors achteruit. De partij is intern verdeeld en dreigt onder verscherpt toezicht te vallen van de binnenlandse inlichtingendienst BfV.De andere grote verliezer is dus de CDU. 'Voor de CDU is dit geen mooie avond, maar dit was te voorspellen', aldus Wolfgang Schäuble (CDU), de voorzitter van het Duitse parlement. Positief is dat de 'extreme partijen' niet gewonnen hebben, zei hij. De verkiezingen in beide Duitse deelstaten zijn de start van het zogeheten 'Superwahljahr 2021' (superverkiezingsjaar) en gelden als een belangrijke stemmingstest. Dit jaar staan er zes deelstaatverkiezingen gepland in Duitsland, en in het najaar volgen de verkiezingen voor de Bondsdag (het parlement). Bij de nationale verkiezingen wil bondskanselier Merkel na 16 jaar niet meer opkomen. De christendemocraten beslissen in april of mei over hun kandidaat voor het bondskanseliersambt.