Groenen niet te spreken over 'lobbywerk' EU-Commissie tegen CO2-uitstootnormen

De Europese groenen zijn misnoegd over een opvallende 'non-paper' die de Europese Commissie dinsdag verspreid heeft. Daarin staat zwart op wit staat tot welk jobverlies al te ambitieuze reductiedoelstellingen voor de CO2-uitstoot door personenwagens en lichte vrachtwagens zou kunnen leiden. De groenen beschuldigen de Commissie van 'lobbywerk' in de aanloop naar een belangrijke stemming in het Europees Parlement.