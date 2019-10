Groene partijen boeken winst bij Zwitserse verkiezingen, rechts verliest

De twee groene partijen zijn de grote winnaars van de parlementsverkiezingen in Zwitserland. Zo zien ze ook hun zetelaantal in de Nationale Raad (lagerhuis) stijgen met minstens zeventien zetels. Alle andere belangrijke partijen, waaronder de rechts-populistische SVP/UDC, delen in de klappen, blijkt nu alle stemmen geteld zijn.

Zwitsers tellen stembiljetten na de verkiezingen, 20 oktober 2019 © Reuters