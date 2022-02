Na het Europees Parlement hebben nu ook de EU-lidstaten hun goedkeuring gegeven aan een noodkrediet van 1,2 miljard euro voor Oekraïne. Het gaat om leningen die de financiële stabiliteit van het land moeten helpen garanderen.

Het voorstel om Oekraïne ook financieel te hulp te schieten, werd begin februari op tafel gelegd door de Europese Commissie. Door de onzekerheid over een mogelijke Russisch inval kampt Oekraïne met een grote uitstroom van kapitaal.

Bovendien zorgen de geopolitieke onzekerheid en de impact daarvan op de economie van het land ervoor dat Oekraïne zijn toegang tot de internationale kapitaalmarkten verliest. De Europese macrofinanciële noodhulp zal gelden voor 12 maanden en bestaat uit twee uitbetalingen.

De Commissie moet met Kiev wel nog een aantal voorwaarden overeenkomen, bijvoorbeeld op het vlak van economisch beleid, de rechtsstaat en energiebeleid. De Europees-Oekraïense associatieovereenkomst die in 2017 in werking trad, biedt daarvoor het kader.

Maar de uitbetalingen zullen sowieso snel gebeuren, de EU spreekt niet voor niets over een 'acute crisis'. Tussen 2014 en 2021 trok de EU voor Oekraïne al 5 miljard euro macrofinanciële noodhulp uit. Ook toen ging het om leningen.

