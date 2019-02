Groen: 'Als dat de veiligste optie is, moet België Syriëstrijders terughalen'

De voorbije dagen is er heel veel gezegd en geschreven over wat ons lang moet doen met Belgische Syriëstrijders. Moeten de strijders in Irak berecht worden, desnoods met het risico op de doodstraf? Moet België de betrokken strijders terughalen en hen hier berechten? Of moet er een (nieuw) internationaal strafhof komen?

Advocaat Walter Damen pleit ervoor om de Syriëstrijders op een gecontroleerde manier terug te halen en hier te berechten. Ook Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke noemt dat de beste optie 'als het op een veilige manier kan', zo zei hij op Radio 1. Hij wil daarover graag het standpunt van de veiligheidsdiensten kennen. 'Een gecontroleerde terugkeer is voor ons een bespreekbare optie als dat het veiligste is', aldus Van Hecke.

N-VA-Kamerlid Koen Metsu is het daar niet mee eens. 'We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat die strijders opnieuw het Belgische grondgebied betreden', aldus Metsu.

Deradicalisering

Hij gelooft niet in een gecontroleerde terugkeer. Volgens Metsu staat de deradicalisering in de gevangenissen 'niet op punt' en is het moeilijk om de betrokkenen de klok rond op te volgen.

Die kritiek is niet naar de zin van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Die noemt de opmerking van Metsu op Twitter 'onterecht'. Volgens hem wordt er zowel binnen als buiten de gevangenissen gewerkt aan opvolging. Hij wijst er onder meer op dat er een cel extremisme is opgericht en dat er lokale taskforces zijn opgericht voor opvolging. 'En gisteren nog de omzendbrief om justitieassistent nog vroeger in traject van de gedetineerde te betrekken', aldus Geens op Twitter.