Groei Duitse economie zwakker dan gedacht

Het statistiekbureau had eerder gemeld dat de Duitse economie vorig jaar met 1,5 procent was gegroeid. Nu zijn er meer details over het vierde kwartaal. Daaruit bleek dat de Duitse economie in die periode is gestagneerd, terwijl eerder op lichte groei werd gerekend. Het bbp bleef onveranderd (0,0 procent) in vergelijking met het derde kwartaal, aldus Destatis. Doordat er al een daling met 0,2 procent was geweest in het derde kwartaal, werd een zogenaamde technische recessie (twee opeenvolgende kwartalen met een economische krimp) dus nipt vermeden.

Daardoor stelde Destatis de ramingen voor heel 2018 omlaag bij, van een groei met 1,5 procent naar 1,4 procent. Dat is de laagste groei in vijf jaar. Duitsland is een van de grootste exporteurs ter wereld, dus de gezondheid van de Duitse economie wordt beschouwd als een graadmeter voor de staat van de globale economie. In 2017 liet de grootste economie van Europa nog een vooruitgang met 2,2 procent zien. Dat was toen de sterkste groei in zes jaar.