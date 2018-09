Griekse, Roemeense en Bulgaarse journalisten aangehouden na onderzoek naar fraude met Europees geld

Op 23 september werden in Griekenland de eigenaar , hoofdredacteur en politiek redacteur van de krant Phileleftheros aangehouden. De arrestatie op beschuldiging van 'laster' volgde na een klacht van minister van Defensie Panos Kammenos. Die vond dat een kritisch artikel over misbruik van het Europese migratiefonds hem onterecht in een slecht daglicht had gesteld. Een dag later werden de drie vrijgelaten, al wordt klacht door de openbare aanklager verder onderzocht.

In het artikel wordt beschreven hoe Kammenos banden onderhoudt met enkele dubieuze zakenlui die Europees geld mismeesteren. Dat geld was eigenlijk bedoeld om de levensomstandigheden in de Grieke vluchtelingenkampen te verbeteren. De Griekse oppositiepartijen beschuldigen de regering van premier Alexis Tsipras ervan de kritische media te willen muilkorven.

Bulgarije en Slovakije

In Bulgarije werden midden september de Bulgaarse journalist Dimitar Stoyanov van denieuwsbesite Bivol en de Roemeense journalist Attila Biro van het onderzoekplatform RISE Project Romania aangehouden door de politie. Terwijl de twee foto's namen van documenten die zopas verbrand en versnipperd waren achtergelaten, werden ze door de politie opgepakt. De documenten pasten in een onderzoek naar fraude met Europese subsidies door bedrijven gelinkt aan het Bulgaarse bouwbedrijf GP. Na de arrestaties protesteerden een tweehonderdtal manifestanten voor het Bulgaarse parlement.

Het Internationaal Persinstituut, De Raad van Europa en Verslaggevers Zonder Grenzen, die de persvrijheid controleren en willen bevorderen, hebben de arrestaties van de journalisten veroordeeld. Intussen zijn de twee onderzoeksjournalisten terug op vrije voeten.

Eerder dit jaar werd Slowaaks onderzoeksjournalist Jan Kuciak samen met zijn vrouw thuis doodgeschoten. Kuciak deed voornamelijk onderzoek naar fraude met Europese landbouwsubsidies en was banden tussen de Italiaanse maffia en de Slowaakse premier Robert Fico op het spoor gekomen. Onder grote politieke druk moest die laatste in maart opstappen. Intussen werden zeven mensen gearresteerd in kader van het onderzoek.

Gisteren lekte nog een document van de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Herbert Kickl (FPÖ) waarin hij de politiediensten aanmaande om aan bepaalde kritische media minder informatie te verstrekken. Kickl kreeg daarop een fikse vermaning van bondskanselier Sebastian Kurz en Bondspresident Alexander Van Der Bellen.