Voor de Griekse eerste minister Kyriakos Mitsotakis bestaat de vluchtelingendeal met Turkije niet meer. 'Heel eerlijk? Op dit moment is de overeenkomst dood', zei hij vrijdagavond in een interview met tv-zender CNN.

'We hebben hier niet te maken met een migratie- of vluchtelingenprobleem', stelde Mitsotakis. 'Het is de bewuste poging van Turkije om vluchtelingen en migranten als politieke pionnen te gebruiken, voor de eigen politieke belangen.'

De vluchtelingendeal bepaalt dat Turkije migranten die illegaal de oversteek wagen naar Europa terugneemt. Ook moet het migranten tegenhouden om zonder papieren naar Europa te reizen. 'Maar Turkije doet nu het omgekeerde. Het land heeft hen systematisch gesteund om naar Griekenland te komen, zowel over land als via de zee', zei Mitsotakis.

