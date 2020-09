De Griekse politie heeft traangas ingezet tegen demonstrerende vluchtelingen uit het afgebrande kamp Moria. Honderden vluchtelingen wilden naar de haven van Mytilene optrekken, maar botsten onderweg op de politie.

De betogers scandeerden "vrijheid" en gooiden met stenen naar de agenten. Sinds de branden in het kamp Moria slapen ze al nachtenlang buiten. De opbouw van een vervangend kamp loopt vertraging op door bezwaren van de lokale autoriteiten. In Moria waren ruim 12.000 migranten ondergebracht, veel meer dan de 2.800 personen waar het kamp voor bedoeld was.

Door de branden van de afgelopen dagen moet nu vervangende huisvesting worden gezocht voor vele duizenden mensen. De autoriteiten hebben onder meer een veerboot en marineschepen naar het eiland gestuurd om tijdelijk mensen te kunnen opvangen. De woordvoerder van het ministerie van Migratie laat zaterdag weten dat gezinnen voorrang krijgen.

