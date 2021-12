De vroegere Griekse president Karolos Papoulias is zondag op de leeftijd van 92 jaar gestorven, zo hebben de staatsradio ERT en het Griekse persbureau ANA-MPA gemeld.

'We nemen afscheid van Karolos Papoulias', twitterde de Griekse presidente Katerina Sakellaropoulou. Hij zette zich in voor 'sociale en nationale cohesie'. Papoulias werd twee keer tot president van Griekenland verkozen. Hij oefende het ambt uit tussen maart 2005 en maart 2015. Papoulias was een van de grondleggers van de Panhelleense Socialistische Beweging (Pasok) en een nauwe medewerker van de socialistische oud-premier Andreas Papandreou.

Ballingschap

Papoulias leefde tijdens het Griekse kolonelsregime (1967- 1974) in ballingschap in Duitsland, waar hij in München en Keulen rechten studeerde. Daarna bekleedde hij verscheidene ministerposten. Tussen 1993 en 1996 was hij minister van Buitenlandse Zaken.

De Nederlandse Eurocommissaris Frans Timmermans reageerde via Twitter op het verlies van de grote Griek, Europeaan en socialist. 'President Papoulias vocht tegen de nazi's en tegen het kolonelsregime. Heel zijn leven vocht hij voor vrijheid, verzoening, onze Europese waarden. Dank, goede vriend. Je zult ons blijven inspireren', schrijft de PvdA'er.

