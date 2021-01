Het Griekse parlement heeft woensdag met grote meerderheid ingestemd met een verdubbeling van de territoriale wateren ten westen van het land, in de Ionische Zee. De optie om ook de territoriale wateren in de Egeïsche Zee tussen Griekenland en Turkije uit te breiden staat open. Dat zou voor de Turkse regering in Ankara onverteerbaar zijn, en zelfs een reden voor oorlog.

De Griekse minister van Buitenlandse Zaken Nikos Dendias sprak na de stemming van een 'historisch moment'. Hij twitterde dat Griekenland zich het recht voorbehoudt om de territoriale wateren ook in andere regio's uit te breiden, 'in lijn met het internationale zeerecht'.

In territoriale wateren kan het land onder de zee als eigendom worden geclaimd. Andere landen mogen er bijvoorbeeld ook niet zomaar vissen. Tot nu toe gold in Griekenland 6 nautische zeemijl, maar dat worden er in de Ionische Zee 12 (ruim 22 kilometer). Dat is volgens Athene toegestaan op grond van het VN-zeeverdrag.

Beide landen zijn verwikkeld in een felle strijd over aardgasvoorraden in deze zee en Turkije kijkt dan ook met argusogen naar de stappen van het Griekse parlement. De twee kemphanen gaan op 25 januari in Istanboel voor het eerst sinds 2016 weer in gesprek over de territoriale claims in zee.

De Grieken gaan er met optimisme en zelfvertrouwen heen, zei premier Mitsotakis woensdag, maar met 'nul naïviteit'. Griekenland wil alleen praten over afbakening van de maritieme zones in de Egeïsche en Middellandse Zee, terwijl Turkije ook wil spreken over het luchtruim en de status van een aantal eilanden in de Egeïsche zee. Van 2002 tot 2016 hielden Ankara en Athene zestig gespreksronden.

