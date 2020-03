Griekenland aanvaardt een maand lang geen nieuwe asielaanvragen en roept de noodsituatie uit bij de grenzen. De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis heeft dat zondag via Twitter aangekondigd.

Aanleiding is een dreigende stroom van vluchtelingen die vanuit Turkije via Griekenland Europa binnen willen. Duizenden migranten zijn inmiddels richting de Turks-Griekse grens getrokken. Zij gingen op weg nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan had gezegd dat hij migranten die naar Europa willen, niet meer zal tegenhouden.

Inwoners van het Griekse eiland Lesbos hebben zondagavond een nog onbewoond opvangcentrum voor migranten in brand gestoken, dicht bij het strand Skala Sykamineas. Dat heeft een fotograaf van het Franse persagentschap AFP vastgesteld.

Het centrum is eind januari gesloten en was beheerd door het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR. Ongeveer 150 inwoners verzamelden zich rond het centrum na de aankomst van nieuwe migranten op het strand Skala Sykamineas. De bewoners vreesden dat het centrum zou heropenen en staken het gedeetelijk in brand.

Volgens de fotograaf zaten ongeveer 70 asielzoekers nog steeds op het strand bij het begin van de avond. Minstens 500 migranten kwamen zondag aan op verschillende punten van het eiland. Sommige inwoners verhinderden dat een vijftigtal migranten ontscheepte uit hun bootje. Ze riepen hen ook toe terug te keren naar Turkije.

De Griekse grenspolitie heeft traangas gebruikt tegen een groep immigranten die met stenen gooiden bij pogingen de grens over te komen. Hoeveel aanhoudingen precies zijn gedaan, is onbekend. Zaterdag waren al 66 mensen aangehouden.

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zouden zeker 13.000 migranten klaarstaan langs de Turks-Griekse grens in een poging om verder Europa in te komen. Turkije meldde eerder dat het tienduizenden immigranten had doorgelaten richting Europa en dat 18.000 mensen de grens daadwerkelijk zijn overgestoken, maar dat aantal wordt door alle andere partijen ontkend.

Aanleiding is een dreigende stroom van vluchtelingen die vanuit Turkije via Griekenland Europa binnen willen. Duizenden migranten zijn inmiddels richting de Turks-Griekse grens getrokken. Zij gingen op weg nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan had gezegd dat hij migranten die naar Europa willen, niet meer zal tegenhouden.Inwoners van het Griekse eiland Lesbos hebben zondagavond een nog onbewoond opvangcentrum voor migranten in brand gestoken, dicht bij het strand Skala Sykamineas. Dat heeft een fotograaf van het Franse persagentschap AFP vastgesteld.Het centrum is eind januari gesloten en was beheerd door het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR. Ongeveer 150 inwoners verzamelden zich rond het centrum na de aankomst van nieuwe migranten op het strand Skala Sykamineas. De bewoners vreesden dat het centrum zou heropenen en staken het gedeetelijk in brand. Volgens de fotograaf zaten ongeveer 70 asielzoekers nog steeds op het strand bij het begin van de avond. Minstens 500 migranten kwamen zondag aan op verschillende punten van het eiland. Sommige inwoners verhinderden dat een vijftigtal migranten ontscheepte uit hun bootje. Ze riepen hen ook toe terug te keren naar Turkije. De Griekse grenspolitie heeft traangas gebruikt tegen een groep immigranten die met stenen gooiden bij pogingen de grens over te komen. Hoeveel aanhoudingen precies zijn gedaan, is onbekend. Zaterdag waren al 66 mensen aangehouden. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zouden zeker 13.000 migranten klaarstaan langs de Turks-Griekse grens in een poging om verder Europa in te komen. Turkije meldde eerder dat het tienduizenden immigranten had doorgelaten richting Europa en dat 18.000 mensen de grens daadwerkelijk zijn overgestoken, maar dat aantal wordt door alle andere partijen ontkend.