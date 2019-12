Greta Thunberg: 'We mogen niet langer wachten'

Klimaatactiviste Greta Thunberg is in Madrid, waar ze deelneemt aan een grote klimaatbetoging ter gelegenheid van de internationale klimaatconferentie die in de Spaanse hoofdstad bezig is.

Greta Thunberg in Madrid op 6 december 2019. © AFP