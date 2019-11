De Zweedse klimaatactiviste heeft een plek aangeboden gekregen op een catamaran, die haar terug naar Europa zal brengen om de internationale klimaatconferentie in Madrid bij te wonen. Dat heeft ze op sociale media bekend gemaakt.

'Zo blij om te zeggen dat ik hopelijk de COP25 in Madrid zal halen', tweette Thunberg. 'Ik kreeg een lift aangeboden vanuit Virginia, VS, op de zeilcatamaran 'La Vagabonde'.' Ze zal de Atlantische Oceaan oversteken met de Australische YouTubers Riley Whitelum en Elayna Carausu en de Engelse schipper Nikki Henderson. Ze documenteren hun reis rond de wereld om de aandacht te vestigen op het belang van de oceaan. Het gezelschap zal woensdag vertrekken.

De internationale klimaatconferentie zou normaal in Chili doorgaan maar door de protesten in dat land wordt ze nu gehouden in Madrid vanaf 2 december. 'De COP25 is erg belangrijk, en ik zal mijn best doen om er op tijd te geraken. Maar het maakt natuurlijk niet echt uit of ik er op tijd geraak of niet', zei Thunberg. 'Er zijn talloze andere activisten die er zullen spreken en dezelfde boodschap zullen brengen als ik zou doen.'

De tiener zei ook blij te zijn om weer tijd op de oceaan te kunnen doorbrengen. In augustus zeilde ze vanuit Europa naar de Verenigde Staten om de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Met die 15-daagse reis wilde ze aandacht vragen voor de klimaatcrisis.