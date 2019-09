De jongse Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg en de jongerenbeweging 'Fridays for Future' hebben maandag de 'Ambassadeurs van het Geweten'-prijs van Amnesty International ontvangen.

Het gaat om een prestigieuze onderscheiding die in het verleden ook al aan de Zuid-Afrikaanse nobelprijswinnaar Nelson Mandela, de Pakistaanse vrouwenrechtenactiviste Malala Yousafzai en de Chinese artiest Ai Weiwei werd gegeven.

Thunberg nam de prijs maandag in Washington in ontvangst. Ze wees erop dat de prijs toekomt aan de miljoenen jongeren die sinds vorig jaar deelnemen aan de wekelijkse scholierenstakingen. Amnesty prees 'het unieke leiderschap en de moed van de jongeren'.

Nu vrijdag vindt een wereldwijde 'klimaatstaking' plaats, als de VN zich in New York over de kwestie buigt.