De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (16) gaat na deze zomer een jaar lang niet naar school. De 16-jarige Zweedse wil zich concentreren op de strijd voor het klimaat, zo vernam het Duitse persbureau dpa uit haar omgeving.

Thunberg, de inspiratiebron voor duizenden jongeren wereldwijd die de voorbije maanden spijbelden voor het klimaat, wil in september deelnemen aan de klimaattop van de Verenigde Naties in New York, en in december aan de wereldklimaatconferentie in Santiago.

Zorgen om haar schoolcarrière maakt ze zich niet, zo klinkt het. In Zweden is naar school gaan maar verplicht tot je zestiende, de leeftijd van Thunberg. Daarna hebben alle kinderen recht op een 3-jarige gymnasiumopleiding, waaraan Thunberg gewoon met een jaar vertraging zal aan beginnen. Aan de Zweedse krant Dagens Nyheter zei de tiener dat het een moeilijke beslissing was, maar dat het een cruciaal moment is voor de klimaatstrijd. 'Het moet nu gebeuren. 2020 is het jaar dat we de emissiecurve steil naar beneden moeten draaien, als we de klimaatopwarming tussen 1,5 en 2 graden willen houden', zei ze.

Uit overtuiging vliegt Thunberg niet. Daarom is haar familie met alternatieven bezig om de oceaan over te steken. Wellicht gebeurt dat per schip.