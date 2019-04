Duizenden mensen hebben in Rome samen met de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg betoogd. 'We zullen onze strijd voor onze toekomst voortzetten', beloofde de 16-jarige op vrijdag op de Piazza del Popolo, vanwaar ze de menigte toesprak.

'Weken of maanden zijn niet genoeg. Het duurt jaren om iets te veranderen', zei ze nog.

'Met Greta redden we de planeet', scandeerden de actievoerders onder meer. Een woordvoerster van de Italiaanse beweging 'Fridays for Future' had het over 25.000 deelnemers. Elektriciteit voor het podium werd geleverd door generatoren gemonteerd op fietsen. Thunberg moedigde de fietsers aan in de brandende zon: 'Blijf doorgaan!'

De beweging 'Fridays for Future' zet zich in voor het klimaat en heeft ook in Italië veel aanhangers. Hun kerneisen zijn een snelle uitstap uit de klimaatschadelijke verbranding van kolen, olie en gas, geen subsidies meer voor 'vuile' energiebronnen en meer investeringen in hernieuwbare energie van wind en zon.

Heel wat jongeren, maar ook volwassenen, liepen vrijdag in Rome mee en eisten er een betere bescherming van de planeet. De negen jaar oude activiste Alice zei: 'We moeten wel begrijpen dat we nu moeten handelen.