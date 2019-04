Greta Thunberg in Londen: politici die niets doen gaan er niet mee wegkomen

Klimaatactiviste Greta Thunberg is zondag met veel enthousiasme ontvangen door de Extinction Rebellion-beweging in Londen. De aanwezigen juichten de zestienjarige Zweedse klimaatactivistes toe met 'We love you' aan de Marble Arch, waar ze verzamelen hadden geblazen. Thunberg hamerde opnieuw op het gebrek aan politieke wil om de klimaatverandering te bestrijden.

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg in Londen, 21 april 2019 © belga