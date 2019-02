Grensoverschrijdende gezondheidszorg in Europa? 'Gedaan met het bureaucratische moeras'

Je zal maar een zeldzame ziekte hebben, of in een Europese lidstaat leven die abortus verbiedt. Dan ben je zo goed als gedwongen om de expertise en de behandeling elders te zoeken. Maar hoe kom je te weten waar je terechtkunt, hoeveel dat zal kosten, of je (tijdig) terugbetaling krijgt van het ziekenfonds ? Er bestaat wel een Europese wetgeving uit 2004 en uit 2011, toen de voorwaarden in een richtlijn werden vastgelegd voor de behandeling van een patiënt in het buitenland.

...