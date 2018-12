Grenshek tussen de Krim en Oekraïne opgetrokken om 'bevolking tegen Kiev te beschermen'

De woordvoerder zei nog dat de omheining in het noorden van het schiereiland de veiligheid in het gebied sterk ten goede zal komen. De Europese Unie beschouwt de annexatie van de Krim als een schending van het internationale recht. Brussel hamert op de territoriale integriteit van Oekraïne. In het oosten van Oekraïne strijden pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger al sinds 2014 een oorlog uit. Daarin zijn al meer dan 10.000 mensen omgekomen, zo blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties.

In het conflictgebied is zaterdag een staakt-het-vuren afgekondigd. De Oekraïense ambassadeur voor de vredesgesprekken met de rebellen, Yevgen Martsjoek, beklemtoonde dat tijdens het bestand belangrijke beschadigde infrastructuur moet worden hersteld. Het staakt-het-vuren heeft geen tijdsbeperking en geldt volgens de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) niet enkel maar tot het orthodoxe kerstfeest op 7 januari.