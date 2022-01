Milieuorganisatie Greenpeace noemt de plannen van de Europese Commissie, om aardgas en kernenergie te bestempelen als energiebronnen die goed zijn voor het klimaat en milieu, 'een vrijgeleide voor greenwashing'. Ook WWF, het Wereldnatuurfonds, uit kritiek op de plannen.

De Europese Commissie had normaal gezien voor het einde van 2021 met een lijst moeten komen van energiebronnen die als voordelig voor klimaat en milieu bestempeld kunnen worden. Die classificatie, 'taxonomie' in het EU-jargon, moet investeerders richting groene energiebronnen leiden. De beslissing werd echter over het nieuwe jaar getild. Intussen heeft de Commissie haar voorstel klaar. Gas en ook kernenergie zouden in het voorstel van classificatie een groen label krijgen, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan.

'Kernenergie genereert hoogradioactief afval en een commercieel haalbare oplossing is nog niet gevonden. Aardgas is al de belangrijkste bron van de uitstoot van broeikasgassen voor energieopwekking in Europa. Investeringen in aardgas aanmoedigen door het een groen label te geven, zal enkel de verwoestende klimaatimpact nog vergroten', zegt Greenpeace.

Volgens de organisatie is hernieuwbare energie zowel goedkoper als sneller in te zetten dan aardgas en kernenergie. 'Dat betekent dat het foute signaal sturen naar privé-investeerders de energietransitie naar honderd procent hernieuwbare energie kan verstoren. En daarmee de vooruitgang van de EU inzake haar klimaatbeloftes zou vertragen.'

'De taxonomie van de Commissie is een vrijgeleide voor greenwashing. Vervuilende bedrijven zullen opgetogen zijn met de EU-stempel van goedkeuring om cash op te halen en de planeet te verwoesten door aardgas te verbranden en radioactief afval te produceren', zegt Magda Stoczkiewicz, vicedirecteur van de Europese afdeling van Greenpeace. Zij roept het Europees Parlement en de nationale regeringen op om het plan te stoppen. Ook WWF is scherp voor het voorstel. 'Ogen toe en door, dat lijkt het motto van de Europese Commissie voor kernenergie en aardgas', zegt Matthias Kopp, hoofd sustainable finance bij WWF Duitsland.

