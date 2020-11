Duitsland zal supermarkten vanaf 2022 verbieden bij de kassa plastic tassen uit te delen aan klanten. Het Duitse parlement, de Bondsdag, stemde daar donderdag mee in.

Lichtgewicht plastic tassen van het soort dat klanten gewoonlijk bij de kassa afhalen, moeten worden verboden na een overgangsperiode die op verzoek van de branche van zes naar twaalf maanden werd verlengd. Stabiele herbruikbare tasjes en dunne plastic zakken die op de groente- en fruitafdelingen worden gebruikt, zijn uitgesloten van het verbod. 'De plastic zak is de belichaming van het verspillen van hulpbronnen', zei minister van Milieu Svenja Schulze, die het initiatief nam voor het verbod. 'Goede alternatieven zijn winkelmandjes, wasbare stoffen zakken voor groenten en fruit en herbruikbare dozen voor producten van de versafdelingen'.

Voor milieuorganisatie WWF is het verbod slechts symbolisch. Plastic zakken zijn goed voor slechts 1 procent van het plasticverbruik in Duitsland.

