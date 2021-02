Meningen lijken steeds verder uit elkaar te liggen. En ideeën die even geleden nog extreem waren, lijken nu mainstream. Knack en het Hannah Arendt Instituut presenteren de nieuwe podcastreeks 'Gemene delers'.

Wat voor de een grappig is, is voor de ander een belediging. Ironie heeft nu eenmaal een dubbel gelaat en dus danst humor vaak op een slappe koord. Comedians Joost Vandecasteele en Erhan Demirci weten er alles van. Ze hebben het in deze aflevering over de context van de grap en de bedoelingen van de grappenmaker. Beluister de podcast op knack.be, hannah-arendt.institute of in je favoriete podcastapp.