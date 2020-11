In elf Amerikaanse staten hebben kiezers een gouverneur aangeduid. Dat leverde geen grote verrassingen op. Alleen in Montana komt een andere partij aan de macht.

De door Donald Trump gesteunde Republikein Greg Gianforte haalde het van de nieuwe Democratische kandidaat Mike Cooney.

De gouverneursverkiezingen zijn niet zonder belang. Gouverneurs kunnen beleid voeren met een impact op het nationale debat. Ze kunnen vaak ook senatoren aanduiden als een zetel vrijkomt.

Democraten die op post blijven zijn onder meer John Carney in Delaware, die het haalde met 84,4 procent van de stemmen, Roy Cooper in North Carolina met 51,5 procent en Jay Inslee in Washington met 59,3 procent. Bij de Republikeinen wisten onder meer Eric Holcomb in Indiana (61,8 procent), Mike Parson in Missouri (57,2 procent) en Christ Sununu in New Hampshire (64,6 procent) hun zetel te behouden. In Utah haalde Republikein Spencer cox het met 63,7 procent. Zijn voorganger en partijgenoot Gary Herbert kwam niet meer op.

Volg alle updates over de Amerikaanse verkiezingen in onze live

De door Donald Trump gesteunde Republikein Greg Gianforte haalde het van de nieuwe Democratische kandidaat Mike Cooney.De gouverneursverkiezingen zijn niet zonder belang. Gouverneurs kunnen beleid voeren met een impact op het nationale debat. Ze kunnen vaak ook senatoren aanduiden als een zetel vrijkomt. Democraten die op post blijven zijn onder meer John Carney in Delaware, die het haalde met 84,4 procent van de stemmen, Roy Cooper in North Carolina met 51,5 procent en Jay Inslee in Washington met 59,3 procent. Bij de Republikeinen wisten onder meer Eric Holcomb in Indiana (61,8 procent), Mike Parson in Missouri (57,2 procent) en Christ Sununu in New Hampshire (64,6 procent) hun zetel te behouden. In Utah haalde Republikein Spencer cox het met 63,7 procent. Zijn voorganger en partijgenoot Gary Herbert kwam niet meer op. Volg alle updates over de Amerikaanse verkiezingen in onze live