Amerika is politiek diep verdeeld. De twee kandidaten voor het gouverneurschap van de staat Utah willen daar verandering in brengen, en brachten een gezamenlijk campagnefilmpje uit.

Politieke campagnefilmpjes overvloeden op dit moment de Amerikaanse tv-zenders. Zowel voor landelijke politici, Trump, Biden, als voor lokale kandidaten voor functies als gemeenteraden, openbaar aanklagers, etcetera. Die spotjes volgen meestal een bekend stramien: eerst de tegenkandidaat afmaken, om vervolgens uit te leggen hoeveel beter jij het zelf zou doen.

In Utah kiezen de kandidaten voor het gouverneurschap voor een andere methode. Ze hebben een gezamenlijk filmpje opgenomen waarin ze oproepen respectvol te blijven. 'We kunnen over beleidspunten debatteren zonder elkaar af te kraken', zegt de Democratische kandidaat Chris Peterson. 'We kunnen het oneens zijn, zonder elkaar te haten', vult de Republikein Spencer Cox aan. 'Of we nu winnen of verliezen, we werken samen voor Utah', aldus Peterson. 'Dus we willen aan het land laten zien dat er een betere manier is', eindigt Cox.

I’m not sure this has ever been done before...but as our national political dialogue continues to decline, my opponent @PetersonUtah and I decided to try something different. We can disagree without hating each other. Let’s make Utah an example to the nation. #StandUnited #utpol pic.twitter.com/Tkr2sDCYTB — Spencer Cox (@SpencerJCox) October 20, 2020

Het filmpje is in 24 uur tijd al miljoenen keren bekeken. Het is een verademing in een fel, politiek klimaat. Cox, die in de peilingen flink voorloopt op Peterson, licht in de plaatselijke krant Salt Lake Tribune toe waarom hij en Peterson de handen ineen sloegen. 'Politiek is een religie geworden voor mensen. We moeten anderen neerhalen. Wij geloven dat Utah kan laten zien aan het land dat er een betere manier is, en we hopen dat Washington DC aan het opletten is.'

Een ander voordeel: Utah wordt door het filmpje flink in de kijker gespeeld.

