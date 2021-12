De gouverneur van de Amerikaanse staat Kentucky, Andy Beshear, vreest voor 50 tot 100 doden in zijn staat als gevolg van de doortocht van een tornado. Dat zei hij op een persconferentie waarover Amerikaanse media berichten. De gouverneur heeft de noodtoestand uitgeroepen.

Vooral in de stad Mayfield is er sprake van 'zware schade'. In een fabriek waar kaarsen worden gemaakt, stortte het dak in en daar zouden ook de meeste slachtoffers zijn gevallen. 'Minstens 50 zijn waarschijnlijk gestorven, mogelijk 100'.

Eerder berichtte CNN over minstens 19 tornado's in vijf Amerikaanse staten. Ook in Arkansas vielen al zeker twee doden.

Vooral in de stad Mayfield is er sprake van 'zware schade'. In een fabriek waar kaarsen worden gemaakt, stortte het dak in en daar zouden ook de meeste slachtoffers zijn gevallen. 'Minstens 50 zijn waarschijnlijk gestorven, mogelijk 100'. Eerder berichtte CNN over minstens 19 tornado's in vijf Amerikaanse staten. Ook in Arkansas vielen al zeker twee doden.