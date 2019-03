Golfstaten veroordelen erkenning door Trump van soevereiniteit Israël over Golanhoogte

Verschillende golfstaten hebben de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om de soevereiniteit van Israël over de Golanhoogte formeel te erkennen, veroordeeld. De landen, allen bondengenoten van de VS, vrezen dat de beslissing een negatieve impact zal hebben op de stabiliteit in de regio.

Saoedi-Arabië sprak vandaag over een 'duidelijke schending' van het VN-charter en andere resoluties. 'Het Koninkrijk Saoedi-Arabië heeft de verklaring van de Amerikaanse administratie om de Israëlische soevereiniteit over de bezette Golanhoogte te erkennen, met klem verworpen en veroordeeld', klinkt het in een mededeling die verspreid werd door staatspersagentschap SPA. Volgens Riyad heeft de Amerikaanse beslissing 'enorm negatieve effecten' op de vredesinspanningen in het Midden-Oosten.

Ook Koeweit drukt 'spijt en ontzetting' uit over de beslissing van Trump, die een bedreiging vormt voor de veiligheid en de stabiliteit in het Midden-Oosten, aldus staatspersagentschap KUNA op gezag van een functionaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bahrein tot slot, waar de Amerikaanse vijfde vloot is gevestigd die verantwoordelijk is voor operaties in onder meer de Perzische Golf en de Rode Zee, laat weten dat het de Golanhoogte ziet als bezet Syrisch gebied.

Geannexeerd

Israël had in 1967, tijdens de Zesdaagse Oorlog, het grootste deel van de Golanhoogten veroverd ten koste van Syrië. In 1981 annexeerde Israël het gebied, maar die annexatie wordt internationaal niet erkend. Volgens het internationaal recht gaat het om Syrisch gebied dat door Israël wordt bezet.

Syrië sprak gisteren al over een 'gewelddadige aanval tegen de territoriale integriteit van Syrië', en ook Rusland veroordeelde de Amerikaanse zet. Israël had het dan weer over een historische dag.