Golf van Oman: EU schaart zich niet zomaar achter Amerikaanse beschuldigingen

De lidstaten van de Europese Unie blijven op de vlakte over de verantwoordelijkheid voor de aanslagen die vorige week twee olietankers in de Golf van Oman hebben getroffen. Ze positioneren zich dus niet zomaar in het zog van de Verenigde Staten, die net als Groot-Brittannië Iran met de vinger wijzen.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Twee tankers aangevallen in Golf van Oman

'Ik ken de evaluatie van de Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten, maar wij hebben daarover nog geen beslissing genomen. Men moet voorzichtig zijn. Wij verzamelen verdere informatie', zo verklaarde de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas maandag voor aanvang van een vergadering met zijn Europese ambtgenoten in Luxemburg. 'Het is essentieel om alle bewijzen te hebben' alvorens conclusies te trekken, beaamde de Finse minister Pekka Haavisto. Verscheidene ministers schaarden zich achter het voorstel van VN-secretaris-generaal Antonio Guterres, die een onafhankelijk onderzoek naar het incident heeft gevraagd. De Luxemburgse minister Jean Asselborn waarschuwde voor een herhaling van de invasie van Irak in 2003. 'Net als zestien jaar geleden ben ik ervan overtuigd dat men niet de vergissing moet begaan te geloven dat men een probleem in het Midden-Oosten kan oplossen met wapens.' De hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid, Federica Mogherini, lanceerde vorige week een oproep om 'provocaties' in de regio te vermijden. De diplomatieke schermutselingen spelen zich af tegen de achtergrond van de onzekere toekomst van het internationale akkoord dat moet vermijden dat de islamitische republiek kernwapens ontwikkelt. De Europeanen proberen het akkoord overeind te houden nadat de Amerikaanse president Donald Trump zich eenzijdig heeft teruggetrokken. Lees ook: Europa praat zichzelf in slaap: dialoog niet voldoende om agressie te voorkomen