'Goede vooruitzichten op vrede in Afghanistan'

'Een vredesproces lag nog nooit zo voor het grijpen als vandaag', zei Tadamichi Yamamoto. 'De beslissende volgende stap wordt een ontmoeting tussen vertegenwoordigers van de regering en de taliban.'

Volgens de gezant moeten er ten minste 'gesprekken over gesprekken' komen tussen de regering en de taliban. Daarnaast roept de Japanner de landen in de regio op om de vredesgesprekken te ondersteunen.

De vertegenwoordigers van de Afghaanse regering lieten dinsdag op Twitter nog weten aanwezig te zijn in Abu Dhabi, waar ze een dialoog met de taliban zullen aangaan en een ontmoeting tussen beide partijen zullen plannen.

De taliban hebben deze ontmoeting niet bevestigd, en hebben tot nu toe elk rechtstreeks contact met de regering afgewezen. Maandag nog verklaarden de jihadisten dat ze enkel met de Verenigde Staten in dialoog zouden gaan. In een nieuw bericht dinsdag lieten ze weten gesprekken te hebben gevoerd met hoge vertegenwoordigers van Saoedi-Arabië, Pakistan en de Verenigde Arabische Emiraten. Die drie landen waren de enige die de radicale islamistische talibanregering erkenden die in Afghanistan aan de macht was van 1996 tot 2001, tot ze verdreven werd door een Amerikaans offensief dat volgde op de aanslagen van 11 september.

Vrijdag nog had de Pakistaanse premier Imran Khan bevestigd dat zijn land enkel deel uitmaakt van de gesprekken tussen de VS en Afghanistan, nadat de Amerikaanse president Donald Trump aan Islamabad had gevraagd om mee te werken aan het vredesproces.

De taliban hebben in de afgelopen maanden hun aanvallen tegen Afghaanse veiligheidskrachten en regeringsinstellingen nog opgevoerd. Daarbij kwamen tientallen mensen om het leven.