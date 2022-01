In de Amerikaanse staat Texas is sinds zaterdag een gijzeling in een synagoge aan de gang. Ondertussen is er één gijzelaar vrijgelaten. Tv-zenders CNN en Fox News berichten over een grootschalige politieoperatie aan een synagoge in Colleyville, een stadje in de buurt van Dallas.

De gijzeling vindt plaats in Colleyville, een stadje nabij Dallas. Volgens de politie van Colleyville werd de man iets na 17 uur lokale tijd (middernacht in België) vrijgelaten. 'De man zal zo snel mogelijk zijn familie terugzien. Hij heeft geen medische zorg nodig', zegt de politie in een persbericht.

Volgens tv-zender ABC News, dat zich baseert op een bron ter plekke, is de verdachte gewapend en gijzelde hij vier personen, onder wie een rabijn. Hij verklaarde dat hij bommen installeerde op verschillende plekken. President Joe Biden, die thuis in Wilmington verblijft, in de staat Delaware, wordt op de hoogte gehouden van de situatie, zei zijn woordvoerder, Jen Psaki, op Twitter. Bidens team blijft ook in contact staan met de federale ordediensten, klinkt het.

.@POTUS has been briefed about the developing hostage situation in the Dallas area. He will continue to receive updates from his senior team as the situation develops. Senior members of the national security team are also in touch with federal law enforcement leadership. — Jen Psaki (@PressSec) January 15, 2022

ABC News meldt dat de verdachte beweert dat hij de 'broer' is van Aafia Siddiqui, een Pakistaanse wetenschapster die in 2010 een celstraf van 86 jaar kreeg. Ze werd veroordeeld omdat ze op Amerikaanse militairen probeerde te schieten toen ze vastgehouden werd in Afghanistan. De verdachte zou haar vrijlating eisen, aldus ABC News, dat een bron dichtbij het onderzoek citeert.

De plaatselijke politie liet eerder weten dat speciale eenheden bij een synagoge actief zijn. Huizen in de onmiddellijke omgeving zijn geëvacueerd, burgers moeten de omgeving mijden.

CNN, dat zich baseert op politiebronnen, meldde dat er voorlopig geen gewonden zijn en dat er geen gevaar is voor de bevolking in het algemeen. De federale politie FBI zou betrokken zijn bij de operatie.

