Alle gijzelaars die vastgehouden werden in een synagoge in Colleyville, het stadje in de Amerikaanse staat Texas, zijn weer vrij en ongedeerd. Dat maakte de gouverneur van de staat, Greg Abbott, zaterdag bekend. De verdachte van de gijzeling, een Brit, is dood.

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken staat in contact met de plaatselijke autoriteiten, melden Britse media zondagmiddag. De man werd dood aangetroffen nadat speciale troepen de gijzeling hadden beëindigd.

'Zuster'

De gijzelnemer begon zaterdag zijn actie tijdens een dienst die live op Facebook werd uitgezonden, maar vervolgens werd afgebroken. De beelden zijn inmiddels verwijderd.

Volgens Amerikaanse media wilde de gijzelnemer bereiken dat zijn 'zuster' Aafia Siddiqui werd vrijgelaten, een veroordeelde islamitische terrorist die de bijnaam 'Lady Qaeda' heeft. Haar advocaat verklaarde later dat de man geen familie is en dat het geweld wordt afgekeurd.

Kort nadat het nieuws bekend was geraakt dat alle vier gijzelaars ongedeerd zijn, zei het hoofd van de lokale politie, Michael Miller, dat de verdachte overleden is. 'Het team dat de gijzelaars moest bevrijden heeft de synagoge bestormd', zei Miller op een persconferentie. 'De verdachte is dood.'

ABC News meldde eerder dat de verdachte gewapend was en hij vier personen gijzelde, onder wie een rabijn. Hij verklaarde dat hij bommen installeerde op verschillende plekken.

President Joe Biden, die thuis in Wilmington verblijft, in de staat Delaware, werd op de hoogte gehouden van de situatie, zei zijn woordvoerder, Jen Psaki, op Twitter. Bidens team bleef ook in contact staan met de federale ordediensten, klinkt het.

.@POTUS has been briefed about the developing hostage situation in the Dallas area. He will continue to receive updates from his senior team as the situation develops. Senior members of the national security team are also in touch with federal law enforcement leadership. — Jen Psaki (@PressSec) January 15, 2022

ABC News meldde dat de verdachte beweerde dat hij de 'broeder' was van Aafia Siddiqui, een Pakistaanse wetenschapper die in 2010 een celstraf van 86 jaar kreeg omdat ze in Afghanistan probeerde Amerikanen te doden. Haar bijnaam verwijst naar de terreurorganisatie Al-Qaeda. Ze zit in een gevangenis niet ver van de plek van de gijzelingsactie.

Meerdere extremistische organisaties, zoals terreurbeweging IS, hebben de laatste jaren opgeroepen haar vrij te laten.

