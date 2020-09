De gezondheidstoestand van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny is dermate verbeterd dat hij nu voor korte periodes uit zijn bed kan komen. Dat heeft het Charité-ziekenhuis in Berlijn, waar de vergiftigde Kremlincriticus is opgenomen, maandag bekendgemaakt.

Vorige week meldde het ziekenhuis al dat Navalny uit zijn kunstmatige coma is gehaald. Toen werd nog wel gemeld dat 'langdurige schade als gevolg van de ernstige vergiftiging' niet kon worden uitgesloten. Daar is nu niks over meegedeeld.

Navalny ligt momenteel in het ziekenhuis, nadat hij op 20 augustus het bewustzijn verloor op een vlucht vanuit Siberië naar Moskou. Volgens de Duitse regering kwam uit laboratoriumonderzoek 'ondubbelzinnig bewijs' naar boven dat de oppositieleider was vergiftigd met een soort novitsjok.

Rusland houdt vol dat er geen bewijs is dat Navalny is vergiftigd en verzet zich hevig tegen de Duitse beschuldigingen. Volgens de Russen misbruikt Berlijn de situatie rond Navalny om Rusland 'in diskrediet te brengen'. (Belga)

