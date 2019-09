De Amerikaanse speciale gezant bevoegd voor het onderhandelen van de vrede in het Midden-Oosten, Jason Greenblatt, stapt op uit de administratie van president Donald Trump. Dat meldt de krant New York Times op gezag van een bron binnen het Witte Huis.

Zijn vertrek doet extra vragen rijzen over het Israëlisch-Palestijns vredesplan dat Greenblatt ontwierp met Trumps schoonzoon Jared Kushner, en dat al verschillende maanden vertraging opliep.

Greenblatt meldde in een persbericht dat het 'het privilege van zijn leven' was om in het Witte Huis te werken. Hij keert 'in de komende weken' terug naar New Jersey, waar zijn vrouw en zes kinderen wonen.

Zijn vertrek kwam al eind 2018 ter sprake, en sindsdien heeft de Trump-admistratie stappen genomen voor de overdracht van zijn taken, waaronder het ontwerp van het vredesplan. De speciale gezant voor Iran Brian Hook en assistent van Kushner Avi Berkowitz zouden een deel van het werk op zich nemen.

'Ultiem akkoord'

Greenblatt en Kushner werken sinds 2017 aan wat Trump het 'ultieme akkoord' heeft genoemd voor de vrede tussen Israël en de Palestijnen. De uitrol van het plan liep echter al verschillende maanden vertraging op en het is niet duidelijk wanneer het zou worden bekendgemaakt en of Greenblatt die bekendmaking nog zal meemaken.

Volgens bronnen binnen het Witte Huis zal het plan zeker niet voor de Israëlische parlementsverkiezingen van 17 september op tafel liggen. Bij die verkiezing wordt beslist over het lot van premier Benjamin Netanyahu, een trouwe bondgenoot van Trump. Indien de resultaten dicht bij elkaar liggen, kunnen maanden van politiek getouwtrek volgen vooraleer er een nieuwe regering is, wat de uitrol van het plan nog verder zou vertragen.

In het Witte Huis was donderdag te horen dat het ontwerp van het plan klaar is en het te gepasten tijde zal worden gepubliceerd.