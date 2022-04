Vrijdagochtend zijn meerdere mensen gewond geraakt bij ongeregeldheden tussen Palestijnse manifestanten en de Israëlische politie nabij de al-Aqsa-moskee in Oost-Jeruzalem. Dat hebben getuigen en hulpverleners gemeld aan het Franse persbureau AFP.

'Zeven gewonden werden met verwondingen aan het bovenlichaam naar het ziekenhuis gebracht', aldus een Palestijnse verantwoordelijke van de Rode Halve Maan. De site is de derde heiligste plaats voor de islam, in de Joodse traditie ook de Tempelberg genoemd.

Israël is in hoogste staat van paraatheid op de vooravond van het Joodse Pessah (dat vrijdagavond begint) en de christelijke feestdag van Pasen, die dit jaar op hetzelfde tijdstip plaatsvindt, wat een grote menigte naar de heilige plaatsen van het land brengt.

Sinds drie weken kent Israël een golf van geweld die al aan minstens 35 mensen het leven heeft gekost en de spanningen tussen Joden en Palestijnen opnieuw doet oplaaien.

Vorig jaar tijdens de maand ramadan was dezelfde plaats het toneel van nachtelijke rellen naar aanleiding van de uitzetting van Arabieren uit hun woningen in een wijk in Oost-Jeruzalem.

