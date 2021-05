Ongeveer twaalf uur na het begin van een bestand in het conflict tussen Israël en de Gazastrook is het op de Tempelberg in Jeruzalem opnieuw tot botsingen tussen Palestijnen en Israëlische veiligheidstroepen gekomen.

Volgens Palestijnse hulpdiensten werden vijftien mensen verzorgd nadat de politie onder meer rubberkogels had ingezet.

Volgens de politie werden agenten eerder vanuit een menigte van honderden jongeren met stenen en een brandbom bekogeld. Daarna rukten politieagenten op.

Veel mensen die voor het gebed op de Tempelberg bijeengekomen waren, verlieten de plaats toen de ongegereldheden uibraken.

Dergelijke botsingen droegen onlangs bij tot de escalatie van het geweld tussen Israël en het islamistische Hamas in de Gazastrook.

Kleine schermutselingen waren er ook aan controlepunten bij Ramallah, Bethlehem en Nabloes.

Op de Westelijke Jordaanoever werd vrijdag tot een 'Dag van Toorn' uitgeroepen.

In het Gaza-conflict is sinds vrijdagochtend vroeg een staakt-het-vuren van kracht dat door bemiddeling van Egypte tot stand kwam. In de eerste uren hielden beide zijden zich aan het bestand.

De Tempelberg met de Rotskoepel en de Al-Aqsamoskee is de derde heilige plaats in de islam. Het is ook een heilige plaats voor joden omdat er vroeger twee joodse tempels stonden.

