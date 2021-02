De gewezen Amerikaanse ambassadrice bij de Verenigde Naties, Nikki Haley, breekt als een van de weinige prominente leden van de Republikeinse partij met ex-president Donald Trump.

'Hij sloeg een weg in die hij niet had mogen bewandelen, en wij hadden hem niet mogen volgen', zegt Haley in een interview met nieuwswebsite Politico. 'We mogen niet toelaten dat dit nog eens gebeurt.' Hj zal geen kandidaat meer zijn, voegde ze ook toe.

De 49-jarige Haley, eerder gouverneur van de staat South Carolina, is een potentiële Republikeinse presidentskandidaat bij de verkiezingen in 2024. Haar kritiek op Trump is belangrijk, aangezien vele Republikeinse kiezers nog steeds achter de gewezen president staan. Haley veroordeelt vooral dat Trump kritiek uitte op zijn vicepresident Mike Pence op 6 januari, toen zijn aanhangers in het bestormde Capitool 'Knoop Mike Pence op' riepen en hem zochten. 'Daar walg ik van.'

'Hij gelooft het echt'

Opvallend is dat ze tegelijk probeert het gedrag van haar 'vriend' Trump te verklaren en te vergoelijken. 'Zoals ik het begrijp, gelooft hij echt dat hem onrecht wordt aangedaan.' Ze vergelijkt Trump met iemand die zegt dat gras blauw is. 'Als iemand geen kleuren kan onderscheiden en dat echt gelooft, is dat onverantwoordelijk? Het zou anders zijn mocht hij het zelf niet geloven.'

Dat Haley warm en koud blaast over Trump heeft wellicht met haar presidentiële ambities te maken. Ze beseft dat er grote concurrentie zal zijn van kandidaten die volop de Trumplijn aanhouden, en dat ze zich maar beter anders kan profileren dan die hardline Trumpkandidaten. Daar staat tegenover dat het zonder enige stemmen van Trumpaanhangers moeilijk wordt om de Republikeinse nominatie te winnen.

'Hij sloeg een weg in die hij niet had mogen bewandelen, en wij hadden hem niet mogen volgen', zegt Haley in een interview met nieuwswebsite Politico. 'We mogen niet toelaten dat dit nog eens gebeurt.' Hj zal geen kandidaat meer zijn, voegde ze ook toe.De 49-jarige Haley, eerder gouverneur van de staat South Carolina, is een potentiële Republikeinse presidentskandidaat bij de verkiezingen in 2024. Haar kritiek op Trump is belangrijk, aangezien vele Republikeinse kiezers nog steeds achter de gewezen president staan. Haley veroordeelt vooral dat Trump kritiek uitte op zijn vicepresident Mike Pence op 6 januari, toen zijn aanhangers in het bestormde Capitool 'Knoop Mike Pence op' riepen en hem zochten. 'Daar walg ik van.' Opvallend is dat ze tegelijk probeert het gedrag van haar 'vriend' Trump te verklaren en te vergoelijken. 'Zoals ik het begrijp, gelooft hij echt dat hem onrecht wordt aangedaan.' Ze vergelijkt Trump met iemand die zegt dat gras blauw is. 'Als iemand geen kleuren kan onderscheiden en dat echt gelooft, is dat onverantwoordelijk? Het zou anders zijn mocht hij het zelf niet geloven.' Dat Haley warm en koud blaast over Trump heeft wellicht met haar presidentiële ambities te maken. Ze beseft dat er grote concurrentie zal zijn van kandidaten die volop de Trumplijn aanhouden, en dat ze zich maar beter anders kan profileren dan die hardline Trumpkandidaten. Daar staat tegenover dat het zonder enige stemmen van Trumpaanhangers moeilijk wordt om de Republikeinse nominatie te winnen.