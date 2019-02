Gewezen partijgenoot van Geert Wilders bekeerd tot islam

Van Klaveren, die uit een protestants-christelijk nest komt, zat vanaf 2010 vier jaar lang voor de PVV in de Tweede Kamer. In 2014 brak hij met de partij van Geert Wilders, maar hij wilde zijn Kamerzetel niet opgeven. Samen met lotgenoot Louis Bontes probeerde hij een nieuwe rechts-populistische partij van de grond te krijgen.

Maar met VoorNederland, zoals die partij ging heten, lukte het bij lange na niet om in 2017 opnieuw in de Kamer te komen.

Van Klaveren heeft godsdienstwetenschappen gestudeerd en heeft een tijd godsdienstles gegeven. In het interview zegt Van Klaveren dat hij tot zijn bekering kwam toen hij bezig was met het schrijven over een boek over de islam en toen het licht zag.

'Het was ook niet echt een happy moment voor mij. Ik dacht: als alles wat ik tot nu toe heb geschreven klopt, als ik dat allemaal geloof, dan ben ik de facto moslim', aldus Van Klaveren.

'De jaren daarvoor had ik juist een grote aversie ontwikkeld tegen de islam. Als je dan moet concluderen dat je het niet bij het juiste eind had, dan is dat niet leuk. Maar als godszoeker voelde ik altijd een bepaalde onrust. En dat verdween geleidelijk. Het voelde een beetje als thuiskomen, in religieuze zin'.

Van Klaveren is niet de eerste ex-PVV'er die zich bekeert tot de islam. In 2013 ging het Haagse gemeenteraadslid Arnoud van Doorn, die eerder een raadszetel bekleedde namens de PVV, hem al voor.