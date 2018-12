Gewezen Colombiaanse president Betancur overleden

De vroegere Colombiaanse president Belisario Betancur (1982-1986) is vrijdag op 95-jarige leeftijd overleden. Dat is meegedeeld door een woordvoerder van de Fondation Santa Fe de Bogota, het ziekenhuis waarin Betancur wegens nierproblemen was opgenomen.