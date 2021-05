De gewezen Republikeinse senator John Warner, ex-echtgenoot van Hollywoodster Elizabeth Taylor, is overleden op 94-jarige leeftijd. Dat melden Amerikaanse media.

In 1978 werd Warner verkozen tot senator in Virginia. Hij bekleedde vijf mandaten. In 2009 stapte hij uit de politiek.

John Warner en Elizabeth Taylor stapten in 1976 in het huwelijksbootje. Hij was de zesde van zeven echtgenoten van de actrice. Het paar ging in 1982 uit elkaar.

Warner overleed dinsdag aan de gevolgen van hartproblemen, in zijn woning in Virginia, aldus Amerikaanse media op gezag van zijn gewezen kabinetschef.

Centristisch

De man werd geboren in februari in 1927. Hij stapte op 17-jarige leeftijd in het leger, enkele maanden voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. Hij diende bij de Marines in de Koreaanse Oorlog. Warner werd beschouwd als centristisch.

Hij stond bekend voor zijn gematigde standpunten, die vaak verschilden van de lijn van de Republikeinse partij in de Senaat. Hij steunde de beslissing van George W. Bush om Irak de oorlog te verklaren, maar was later gekant tegen de strategie om meer troepen naar het land te sturen.

