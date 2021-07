Zondag werden er onder meer schermutselingen gemeld in de economische hoofdstad Johannesburg en de noordelijke provincie Gauteng. De protesten begonnen donderdag in Zuma's thuisprovincie, KwaZulu-Natal.

Een regeringswoordvoerder zei dat de schade na ruim drie dagen aan protesten op 100 miljoen rand (6 miljoen euro) geraamd wordt.

In Gauteng schoot een groep van goed 800 betogers op politieagenten, waarbij gewonden vielen. Een 40-jarige man werd doodgeschoten, maar het is nog onduidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. Verschillende straten worden intussen nog geblokkeerd en winkels worden geplunderd. In KwaZulu Natal koelden duizenden betogers hun woede op auto's, vrachtwagens en gebouwen. Er zijn blokkades opgeworpen op de N3, de belangrijkste verbindingsweg tussen het noorden en het zuiden van het land. In het hele land zijn volgens de politie al 62 oproerkraaiers opgepakt.

Vorige week werd Zuma veroordeeld tot een celstraf van 15 maanden voor minachting van justitie. Ten laatste donderdag moest hij zich aanmelden bij de gevangenis. Na een week lang zijn aanhangers verder opgestookt te hebben, meldde de oud-president zich alsnog.

De celstraf kwam er nadat Zuma maandenlang weigerde te getuigen voor een onderzoekscommissie die onderzoek voert naar de massale corruptie tijdens Zuma's presidentschap, van 2009 tot 2018. Maandag onderzoekt een rechtbank Zuma's vraag om zijn celstraf ongedaan te maken.

Een regeringswoordvoerder zei dat de schade na ruim drie dagen aan protesten op 100 miljoen rand (6 miljoen euro) geraamd wordt. In Gauteng schoot een groep van goed 800 betogers op politieagenten, waarbij gewonden vielen. Een 40-jarige man werd doodgeschoten, maar het is nog onduidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. Verschillende straten worden intussen nog geblokkeerd en winkels worden geplunderd. In KwaZulu Natal koelden duizenden betogers hun woede op auto's, vrachtwagens en gebouwen. Er zijn blokkades opgeworpen op de N3, de belangrijkste verbindingsweg tussen het noorden en het zuiden van het land. In het hele land zijn volgens de politie al 62 oproerkraaiers opgepakt. Vorige week werd Zuma veroordeeld tot een celstraf van 15 maanden voor minachting van justitie. Ten laatste donderdag moest hij zich aanmelden bij de gevangenis. Na een week lang zijn aanhangers verder opgestookt te hebben, meldde de oud-president zich alsnog. De celstraf kwam er nadat Zuma maandenlang weigerde te getuigen voor een onderzoekscommissie die onderzoek voert naar de massale corruptie tijdens Zuma's presidentschap, van 2009 tot 2018. Maandag onderzoekt een rechtbank Zuma's vraag om zijn celstraf ongedaan te maken.