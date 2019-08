Geweld tussen Israëlische politie en moslims aan Tempelberg op eerste dag Offerfeest

Op de eerste dag van het Offerfeest is het op de heilige Tempelberg in Jeruzalem tot geweld gekomen tussen de Israëlische politie en de moslimgelovigen. Verschillende moslims raakten gewond, en volgens Israëlische media zette de politie onder meer flitsgranaten in.

De Israëlische politie heeft de toegang tot de site afgesloten voor Joden, die zondag Tisja Beav vieren, een rouwdag ter herdenking van de verwoesting van de oude tempels. Het geweld brak volgens Haaretz uit rond 9.30 uur plaatselijke tijd (8.30 uur Belgische tijd). De gelovigen waren net klaar met bidden, en volgens Palestijnse bronnen kwam de politie toen ongevraagd de site binnen. De politie zou traangas en flitsgranaten ingezet hebben, en volgens de Palestijnse Rode Halvemaan zijn er gewonden gevallen. De Esplanade van de Moskeeën voor de Palestijnen, en Tempelberg voor de Joden, is de derde meest heilige plaats in de islam en is ook een heilige plaats voor de Joden. De site vormt de kern van het Israëlisch-Palestijns conflict en ligt in Oost-Jeruzalem, het Palestijnse deel van de stad dat sinds 1967 door Israël bezet wordt, al wordt die niet erkend door de internationale gemeenschap. De toegang tot de site wordt gecontroleerd door Israël, maar de site zelf wordt beheerd door de Waqf, de Jordaanse stichting die de heilige plaatsen in bezet Oost-Jeruzalem bewaakt. Joden mogen op bepaalde tijdstippen naar de site komen, maar mogen er niet bidden om spanningen te voorkomen. De vrees bestaat echter constant bij de Palestijnen dat Israël de controle over de site volledig wil overnemen.