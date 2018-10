Geweld rond Gazastrook escaleert opnieuw: Israël voert luchtaanval uit na wekelijks protest

Bij de aanvallen werden volgens het leger stellingen van Hamas geviseerd, in de buurt van Rafah, in het zuiden van de Gazastrook. Of er hierbij slachtoffers zijn gevallen, is niet duidelijk. Op beelden zijn duidelijk explosies te zien.

Ook werden er vrijdagavond raketten afgevuurd vanuit de Gazastrook op het zuiden van Israël. Volgens het Israëlische leger ging het om minstens tien tot twaalf raketten. Het zou gaan om de zwaarste aanval in maanden.

Eerder op de dag vielen er al vier doden in de Gazastrook, bij de wekelijke protesten tegen de Israëlische blokkade van het gebied. Het gaat om jonge mannen, tussen 19 en 27 jaar, die werden doodgeschoten door Israëlische soldaten. Zo'n 180 demonstranten raakten gewond.

De Palestijnen in de Gazastrook protesteren al maanden elke vrijdag tegen de Israëlische blokkade. Daarbij kwam het al herhaaldelijk tot dodelijk geweld. Egypte stuurde onderhandelaars naar het gebied, in een poging om te bemiddelen en een verdere escalatie van geweld tussen Hamas en Israël te vermijden.

In de Gazastrook leven naar schatting twee miljoen Palestijnen. Er is amper stroom en drinkbaar water, de meeste inwoners zijn werkloos. Met de blokkade wil Israël het extremistische Hamas treffen, dat de Gazastrook bestuurt.