De Verenigde Staten hebben een gemeenschappelijke verklaring van de VN-Veiligheidsraad over het escalerende geweld in het Midden-Oosten geblokkeerd.

Volgens diplomaten ziet de VS zo'n verklaring niet als bevorderlijk voor een de-escalatie tussen Israëli's en Palestijnen. Tijdens de spoedvergadering van het machtigste orgaan van de VN in New York woensdag weigerden de Amerikanen voorlopig ook mee te werken aan een kortere verklaring.

De vijftien leden tellende Raad kon tijdens een eerste vergadering maandag ook geen overeenstemming bereiken over een gemeenschappelijk standpunt vanwege de VS. Een ontwerp van Noorwegen van woensdag bevatte een verklaring van diepe bezorgdheid over het geweld tussen Israëli's en Palestijnen en riep op tot een onmiddellijke stopzetting van alle gevechten in onder meer Gaza en Oost-Jeruzalem.

Tijdens de vergadering woensdag zeiden diplomaten dat de Verenigde Naties de Veiligheidsraad eerder hadden gewaarschuwd voor een grootschalige oorlog. De speciale gezant van de VN, Tor Wennesland, benadrukte dan ook dat er een einde moet komen aan de spiraal van geweld. Verschillende raadsleden waarschuwden ook voor oorlog tijdens de vergadering achter gesloten deuren, aldus het rapport.

Het conflict tussen Israëli's en Palestijnen is de afgelopen dagen opnieuw geëscaleerd. Volgens het Israëlische leger hebben militante Palestijnen meer dan 1.000 raketten vanuit de Gazastrook op Israël afgevuurd. De Israëlische luchtmacht heeft van haar kant honderden doelen in het afgegrendelde kustgebied aangevallen. Aan beide kanten zijn er slachtoffers gevallen. Volgens het Franse persagentschap AFP is de dodentol inmiddels opgelopen tot minstens 62.

Volgens diplomaten ziet de VS zo'n verklaring niet als bevorderlijk voor een de-escalatie tussen Israëli's en Palestijnen. Tijdens de spoedvergadering van het machtigste orgaan van de VN in New York woensdag weigerden de Amerikanen voorlopig ook mee te werken aan een kortere verklaring.De vijftien leden tellende Raad kon tijdens een eerste vergadering maandag ook geen overeenstemming bereiken over een gemeenschappelijk standpunt vanwege de VS. Een ontwerp van Noorwegen van woensdag bevatte een verklaring van diepe bezorgdheid over het geweld tussen Israëli's en Palestijnen en riep op tot een onmiddellijke stopzetting van alle gevechten in onder meer Gaza en Oost-Jeruzalem.Tijdens de vergadering woensdag zeiden diplomaten dat de Verenigde Naties de Veiligheidsraad eerder hadden gewaarschuwd voor een grootschalige oorlog. De speciale gezant van de VN, Tor Wennesland, benadrukte dan ook dat er een einde moet komen aan de spiraal van geweld. Verschillende raadsleden waarschuwden ook voor oorlog tijdens de vergadering achter gesloten deuren, aldus het rapport. Het conflict tussen Israëli's en Palestijnen is de afgelopen dagen opnieuw geëscaleerd. Volgens het Israëlische leger hebben militante Palestijnen meer dan 1.000 raketten vanuit de Gazastrook op Israël afgevuurd. De Israëlische luchtmacht heeft van haar kant honderden doelen in het afgegrendelde kustgebied aangevallen. Aan beide kanten zijn er slachtoffers gevallen. Volgens het Franse persagentschap AFP is de dodentol inmiddels opgelopen tot minstens 62.