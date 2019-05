De aanslagen in het noordwesten van Syrië op scholen en ziekenhuizen zijn een 'onaanvaardbare schending van het internationale recht'. Dat heeft de hoge EU-vertegenwoordiger van buitenlands beleid, Federica Mogherini, woensdag verklaard.

In een week tijd zijn volgens de VN meer dan 150.000 mensen gevlucht uit het jihadistische bolwerk in de provincie Idlib, dat regelmatig gebombardeerd wordt door de regeringstroepen van Bashar al-Assad en zijn Russische bondgenoot. Tientallen mensen zouden gestorven zijn. Woensdag alleen al kwamen volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten nog tien mensen om.

'De recente militaire escalatie in het noordwesten van Syrië, met luchtaanvallen en artillerie-aanvallen op scholen en ziekenhuizen, is een onaanvaardbare schending van het internationale recht', stelt Mogherini. Ze verwijst naar het akkoord van Sotsji, waarin Rusland en Turkije overeenkwamen om een gedemilitariseerde zone in te leggen in Idlib om gevechten tussen het regime en de rebellen te voorkomen. Ze hebben de 'verplichting om de uitvoering ervan na te leven'.

De Veiligheidsraad zal vrijdag een spoedzitting achter gesloten deuren houden over de situatie in de Syrische provincie.