Geweld in Nigeria kost 134 mensen het leven

De afgelopen week zijn in het West-Afrikaanse Nigeria zeker 134 mensen gedood door gewapende groepen. Volgens de gouverneur van de getroffen staat Benue, zijn veehouders van de etnische groep Fulbe verantwoordelijk voor de aanvallen. Ook in het verleden vonden al soortgelijke aanvallen plaats in de regio.

Nathaniel Ikyur, de woordvoerder van de gouverneur, zei dat de afgelopen weken er drie aanvallen zijn geweest. “Bij de meest recente aanval, op vrijdag, zijn 36 mensen gedood”, klonk het. Het grootste deel van de slachtoffers waren ontheemden die in een school toevlucht hadden gezocht.

De toegenomen aanvallen van de Fulbe hebben deels te maken met de klimaatverandering, waardoor de weiden in het noorden van Nigeria uitdrogen. Ze zoeken daarom meer voeding voor hun vee in het centrum en zuiden van Nigeria, waar het tot conflicten komt met de lokale buren.

De Nigeriaanse president Muhammadu Buhari, zelf een lid van de etnische groep, wordt er vaak van beschuldigd niet genoeg te doen tegen het geweld. President-elect Bola Tinubu erft van Buhari een groot veiligheidsprobleem.