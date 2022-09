Geweld in Haïti en grootschalige plunderingen, onder meer in opslagplaats VN

In verschillende steden in Haïti zijn vrijdag opnieuw gewelddadige protesten uitgebarsten en is er geplunderd, na de beslissing van de regering om de brandstofprijzen te verhogen. Enkele betogers plunderden zelfs een opslagplaats van het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties. In de hoofdstad Port-au-Prince is het al sinds dinsdag onrustig.

De VN-opslagplaats bevindt zich in Gonaïves, de derde stad van het land, en bevatte 1.400 ton voedsel. Ze was donderdag het doelwit van betogers. In de hoofdstad Port-au-Prince en andere provinciesteden kwamen mensen op straat om hun woede te uiten.

“Dit incident is gewoonweg onaanvaardbaar”, zei Jean-Martin Bauer, directeur van het WFP in Haïti vrijdag in een persbericht. “Het geroofde voedsel moest tot het einde van het jaar bijna 100.000 schoolkinderen voeden.”

In de hoofdstad Port-au-Prince is er voor de vierde dag op rij sprake van geweld. Sinds dinsdag hebben demonstranten bedrijven en openbare instellingen aangevallen.

Vrijdag zei secretaris-generaal Antonio Guterres bij monde van zijn woordvoerder bezorgd te zijn over de situatie in Haïti. “Er moeten onmiddellijk stappen ondernomen worden om de situatie te de-escaleren, geweld te vermijden en de Haïtiaanse nationale politie in staat te stellen haar mandaat om de bevolking te beschermen, uit te voeren.”