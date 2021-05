Bij Israëlische bombardementen in de Gazastrook zijn zondag zeker 40 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het plaatselijke ministerie van Volksgezondheid. Bij een ramaanval met een auto tegen de Israëlische veiligheidstroepen zouden zondagmiddag in Oost-Jeruzalem dan weer meerdere gewonden zijn gevallen, melden de politie en hulpdiensten. In Antwerpen, Gent en Brussel kwamen ook zondag mensen op straat om te protesteren of hun steun te betuigen.

Israël en militante Palestijnen bestoken elkaar al ongeveer een week. Hamas vuurt doorlopend raketten af en Israël slaat terug met luchtaanvallen. Die zouden volgens plaatselijke autoriteiten alleen op zondag het leven hebben gekost aan zeker 40 Palestijnen, meldt het Rode Kruis, onder wie 13 kinderen. Het dodental in de Gazastrook stijgt volgens het ministerie daarmee naar 188, onder wie 55 kinderen. Er zijn daarbovenop nog eens 1.230 Palestijnen gewond geraakt.

Actie uit solidariteit met Palestijnse bevolking in Antwerpen

In Antwerpen hebben zondag zo'n 450 mensen een solidariteitsactie gehouden met de Palestijnse bevolking. 300 mensen verzamelden op de Groenplaats, nog eens 150 mensen zakten af naar het Steenplein. De actie verliep zonder incidenten.

De actie werd georganiseerd door intal, Antwerp for Palestine, Comac en RedFox en pas zaterdag aangekondigd maar toch was de opkomst niet min: maar liefst 450 mensen namen deel, schat de Antwerpse politie. 'We waren geraakt door de beelden die we zagen op sociale media en de persoonlijke verhalen die we hoorden via vrienden en kennissen', zegt Veronique Coteur van intal.

'We zagen dat er mobilisaties waren in Brussel, en wilden ook iets opzetten in Antwerpen, waar we wonen.' 'We zijn ongerust over de situatie in Palestina/Israël: de Gazastrook wordt wederom gebombardeerd, het leven wordt er nog ondraaglijker gemaakt. Onschuldige burgers, waaronder vele kinderen worden gedood, woonblokken worden volledig vernietigd', vult Carmen Claessen van Antwerp for Palestine aan. De jongeren zijn boos dat de Belgische overheid geen concrete maatregelen neemt om deze nakende oorlog te stoppen. 'Israël blijft het internationaal recht en de fundamentele rechten van de Palestijnen stelselmatig schenden', zeggen de organisaties. 'Wat in Palestina gebeurt, is geen conflict tussen twee partijen. Het is een illegale politiek van bezetting en kolonisatie. Het is nu tijd dat deze straffeloosheid een halt wordt toegeroepen.'

Duizend manifestanten in Gent

In Gent zijn zondag zowat duizend sympathisanten voor de Palestijnse zaak verzameld op de Korenmarkt, in het centrum van de stad. De demonstratie was aangevraagd, maar niet toegelaten door burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD).

Een geannuleerd Facebook-evenement voorspelde een honderdtal demonstranten die hun onvrede met het geweld in het Midden-Oosten wilden uiten tijdens een 'March For Palestine'. Maar de politie telde zondag onverwacht zowat duizend aanwezigen in het stadscentrum. Een onverwacht hoge opkomst, maar de politie greep niet in zolang de situatie niet escaleerde.

Honderden mensen aan Israëlische ambassade in Brussel

Aan de ambassade van Israël in Ukkel hebben zich zondagnamiddag dan weer verschillende honderden mensen verzameld om hun steun te betuigen aan Israël. Volgens de organisatoren van de manifestatie waren ze met een duizendtal mensen aanwezig. 'We willen vrede tussen Palestijnen en Israëliërs, maar we willen ook onze steun betuigen aan Israël, dat opnieuw aangevallen wordt', klinkt het.

'Het doet ons veel pijn om te zien hoe onze vrienden en familie in Israël, hoe de hele Israëlische bevolking opnieuw slachtoffer wordt van terrorisme en we zijn hier verenigd om onze onwrikbare steun aan Israël te tonen', zegt Gregory Cosman, organisator van de betoging. 'We zijn geen politieke of communautaire organisatie, we zijn Belgische onderdanen die onze vrienden en familie willen steunen. Door de coronapandemie hebben we hen al meer dan een jaar niet in onze armen kunnen sluiten, en nu is het moment omdat extra stevig te doen.'

'De enige oplossing voor de situatie in het Midden-Oosten is vrede sluiten met de Palestijnen', gaat Gregory Cosman verder. 'Maar intussen moeten we hard optreden tegen Hamas, dat een terroristische organisatie is.'

'Wat we hier vandaag gezien hebben, is een pacifistische betoging van mensen die Israël willen steunen maar die ook de vrede willen steunen', zegt Israëlisch ambassadeur Emmanuel Nahshon.

'In tegenstelling tot de islamo-fascistische betoging gisteren in het hartje van Brussel, zal je hier geen negatieve slogans of boodschappen horen, geen haatdragende boodschappen. Alleen een boodschap van mensen die vrede willen tussen Israëliërs en Palestijnen, maar die ook bereid zijn Israël te steunen en verdedigen tegen de aanvallen van de voorbije dagen. Israël zal de installaties van Hamas blijven aanvallen zolang dat nodig is, tot die volledig vernietigd zijn.'

