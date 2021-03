Gewapende Texaan opgepakt bij ambtswoning Harris

Dat meldt de Secret Service, die onder meer verantwoordelijk is voor de beveiliging van de president en de vicepresident. De man uit San Antonio is aangeklaagd vanwege het illegaal dragen van een of meerdere vuurwapens.

Verdachte Paul Murray (31) is aangehouden door geüniformeerde agenten van de Secret Service in een nabijgelegen straat van de officiële residentie van de vicepresident. Daarop werd Murray gearresteerd en aangeklaagd door de hoofdstedelijke politie. De politie van Washington meldt dat de bewaking rond de woning extra alert was naar aanleiding van een nieuwsbericht dat oorspronkelijk uit Texas kwam. Over de inhoud van dat bericht wilde de politie verder geen mededelingen doen. Een verslaggever van een aan Fox News gelieerd nieuwsmedium in Washington plaatste op Twitter een bericht van de Texaanse politie waarin gewaarschuwd werd voor Murray, die zou lijden aan waanbeelden en paranoia. Murray zou volgens dat bericht vrezen dat het leger en de regering hem willen doden. De Texaan zou zijn moeder een bericht hebben gestuurd waarin hij zegt dat hij naar Washington is gegaan om 'een probleem op te lossen'.