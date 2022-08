Gewapende man probeert binnen te dringen in FBI-kantoor in Ohio

Een gewapende man heeft donderdag geprobeerd binnen te dringen in een kantoor van de FBI in Cincinnati, in de noordelijke Amerikaanse staat Ohio. Na een achtervolging werd de man uiteindelijk doodgeschoten door de veiligheidsdiensten.

In een verklaring zegt de FBI dat een gewapende persoon donderdagochtend in het kantoor van de federale politiedienst probeerde ‘in te breken’. Maar omdat het alarm afging, kwamen er al snel gewapende FBI-agenten ter plaatse. De man sloeg vervolgens op de vlucht.

Een politiewoordvoerder zegt dat de wagen van de voortvluchtige man onderschept werd door de veiligheidsdiensten. Er ontstond een vuurgevecht. Toen de verdachte na een mislukte poging tot onderhandelen met zijn vuurwapen richting de politieagenten zwaaide, werd hij neergeschoten. Hij is ter plaatse overleden.

Volgens lokale media had de 42-jarige man een semi-automatisch geweer van het type AR-15 en een spijkerpistool bij zich. Hij droeg ook een kogelwerende vest.

FBI-directeur Christopher Wray had woensdag nog verklaard dat zijn dienst heel wat bedreigingen heeft ontvangen na de huiszoeking bij gewezen president Donald Trump in Florida. Trump had toen ook zelf uitgehaald naar de FBI.

Het is voorlopig niet duidelijk of er een verband is tussen die bedreigingen en de aanval in Cincinnati. Verschillende Amerikaanse media melden wel dat de 42-jarige verdachte op 6 januari 2021 aanwezig was bij de bestorming van het Capitool.